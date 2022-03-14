Россияне разбомбили одну из насосных станций Чернигова: 4 убитых

Российские оккупанты разбомбили одну из насосных станций "Черниговводоканала": по предварительным данным, 4 человека погибли.

Источник: "Суспільне" с посланием на директора "Черниговводоканала" Сергея Малявко

Детали: Сообщается, что 14 марта в Чернигове от бомбового налета была разрушена одна из насосных станций по подаче воды на город. Четверо человек погибли (один охранник, один работник и два члена его семьи).

В то же время в "Черниговводоканале" сообщили, что делают все возможное для обеспечения города. Вода должна быть на первых этажах домов.

Прямая речь: "Обращайтесь к соседям. Просим сообщать о порывах сетей и утечках воды. Без перекрытия утечек давление воды будет падать до нуля. Напоминаем об обязательных запасах питьевой воды".