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Россияне разбомбили одну из насосных станций Чернигова: 4 убитых

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 марта 2022, 13:24

Российские оккупанты разбомбили одну из насосных станций "Черниговводоканала": по предварительным данным, 4 человека погибли.

Источник: "Суспільне" с посланием на директора "Черниговводоканала" Сергея Малявко

Детали: Сообщается, что 14 марта в Чернигове от бомбового налета была разрушена одна из насосных станций по подаче воды на город. Четверо человек погибли (один охранник, один работник и два члена его семьи).

В то же время в "Черниговводоканале" сообщили, что делают все возможное для обеспечения города. Вода должна быть на первых этажах домов.

Прямая речь: "Обращайтесь к соседям. Просим сообщать о порывах сетей и утечках воды. Без перекрытия утечек давление воды будет падать до нуля. Напоминаем об обязательных запасах питьевой воды".

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Темы: Черниговвойна
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