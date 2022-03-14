"Відчуєте гнів українців!": розвідники оприлюднили дані російських пілотів, які бомблять міста

Українські розвідники ГУР Міноборони оприлюднили список військовослужбовців 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку (в/ч 59882) м. Саки в окупованому Росією Криму, які скоюють військові злочини проти мирного населення України.

Джерело: сайт розвідки

Дослівно: "Деяким пілотам цієї в/ч пощастило більше, їх збили й вони потрапили в український полон! Більшості не пощастить! Ви або загинете від рук українських військових, або від неможливості катапультуватись.

Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного!".

Деталі: У списку пілоти морської авіації Чорноморського флоту РФ та 43 окремого морського штурмового авіаційного полку. Є дані двох полковників, декількох підполковників – окрім імен і посад зустрічаються номери мобільних телефонів, пошти, фото або сторінки у соцмережах.

Повний перелік на сайті ГУР.