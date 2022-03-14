"Відчуєте гнів українців!": розвідники оприлюднили дані російських пілотів, які бомблять міста

Українські розвідники ГУР Міноборони оприлюднили список військовослужбовців 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку (в/ч 59882) м. Саки в окупованому Росією Криму, які скоюють військові злочини проти мирного населення України.

Джерело: сайт розвідки

Дослівно: "Деяким пілотам цієї в/ч пощастило більше, їх збили й вони потрапили в український полон! Більшості не пощастить! Ви або загинете від рук українських військових, або від неможливості катапультуватись.

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Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного!".

Деталі: У списку пілоти морської авіації Чорноморського флоту РФ та 43 окремого морського штурмового авіаційного полку. Є дані двох полковників, декількох підполковників – окрім імен і посад зустрічаються номери мобільних телефонів, пошти, фото або сторінки у соцмережах.

Повний перелік на сайті ГУР.