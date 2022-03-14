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"Почувствуете гнев украинцев!": разведчики обнародовали данные российских пилотов, которые бомбят города

Роман ПетренкоПонедельник, 14 марта 2022, 12:20
Почувствуете гнев украинцев!: разведчики обнародовали данные российских пилотов, которые бомбят города
российский самолет под харьковом

Украинские разведчики ГУР Минобороны обнародовали список военнослужащих 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка (в/ч 59882) г. Саки в оккупированном Россией Крыму, совершающих военные преступления против мирного населения Украины.

Источник: сайт разведки

Дословно: "Некоторым пилотам этой в/ч повезло больше, их сбили и попали в украинский плен! Большинству не повезет! Вы либо погибнете от рук украинских военных, либо от невозможности катапультироваться.

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Гарантируем, что они вполне почувствуют гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным, достанем из-под земли каждого!".

Детали: В списке пилоты морской авиации Черноморского флота РФ и 43 отдельного морского штурмового авиационного полка. Есть данные двух полковников, нескольких подполковников – помимо имен и должностей встречаются номера мобильных телефонов, почты, фото или странички в соцсетях.

Полный список на сайте ГУР.

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Темы: разведкаРосcиявойна
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