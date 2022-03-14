"Почувствуете гнев украинцев!": разведчики обнародовали данные российских пилотов, которые бомбят города

Украинские разведчики ГУР Минобороны обнародовали список военнослужащих 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка (в/ч 59882) г. Саки в оккупированном Россией Крыму, совершающих военные преступления против мирного населения Украины.

Источник: сайт разведки

Дословно: "Некоторым пилотам этой в/ч повезло больше, их сбили и попали в украинский плен! Большинству не повезет! Вы либо погибнете от рук украинских военных, либо от невозможности катапультироваться.

Гарантируем, что они вполне почувствуют гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным, достанем из-под земли каждого!".

Детали: В списке пилоты морской авиации Черноморского флота РФ и 43 отдельного морского штурмового авиационного полка. Есть данные двух полковников, нескольких подполковников – помимо имен и должностей встречаются номера мобильных телефонов, почты, фото или странички в соцсетях.

Полный список на сайте ГУР.