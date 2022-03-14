Кремль погрожує "взяти під контроль" великі міста України

Росія не відкидає "взяття" великих населених пунктів України "під повний контроль", повідомили у Кремлі.

Джерело: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "У російських збройних силах не відкидають постановки великих населених пунктів в Україні під повний контроль за забезпечення максимальної безпеки населення".

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Деталі: Пєсков також каже, що на початку війни президент Росії Володимир Путін начебто наказав "не штурмувати негайно міста, включаючи Київ".

Причиною він назвав "розміщення там озброєнь бойовиками". Що це означає – незрозуміло, хоча Росія заявляє, що вона проводить "демілітаризацію України", тобто знищує озброєння.

У Кремлі також нагадали, що війна йде за запланованими термінами, але не назвали дату її завершення.