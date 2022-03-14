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Кремль угрожает "взять под контроль" большие города Украины

Роман ПетренкоПонедельник, 14 марта 2022, 13:42

Россия не исключает "взятие" крупных населенных пунктов Украины "под полный контроль", сообщили в Кремле.

Источник: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "В российских вооруженных силах не исключают постановки крупных населенных пунктов в Украине под полный контроль при обеспечении максимальной безопасности населения".

Детали: Песков также говорит, что в начале войны президент России Владимир Путин якобы приказал "не штурмовать немедленно города, включая Киев".

Причиной он назвал "размещения там вооружений боевиками". Что это значит – непонятно, хотя Россия заявляет, что она проводит "демилитаризацию Украины", то есть уничтожает вооружение.

В Кремле также напомнили, что война идет за намеченными сроками, но не назвали дату ее завершения.

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Темы: ПутинвойнаоккупацияРосcия
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