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На Запорізькому напрямку ворог отримав нищівний удар по своєму тилу

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 березня 2022, 12:57

Українські підрозділи ракетних військ продовжують наносити вогневі ураження по російських військах, як на передньому краї, так і вглибині його бойових порядків.

Джерело: речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв

Деталі: За словами речника ОВА, ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери, використовує цивільну інфраструктуру для військових потреб та не полишає плани щодо наступу на Запорізькому напрямку. Водночас українські захисники продовжують нищити агресора.

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Пряма мова: "Окупанти несуть втрати на напрямку Мелітополь - Василівка, завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі - польових базах і складах з метою порушення логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях Запорізького краю.

Точніші данні щодо кількості знищеної техніки та особового складу противника будуть пізніше – після уточнення". 

Теми: війнаЗапорізька область
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