На Запорожском направлении враг получил сокрушительный удар по своему тылу

Украинские подразделения ракетных войск продолжают наносить огневые поражения по российским войскам как на переднем крае, так и в глубине его боевых порядков.

Источник: спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев

Детали: По словам спикера ОВА, враг продолжает активно применять артиллерию, танки, гранатометы, минометы и вертолеты, использует гражданскую инфраструктуру для военных нужд и не покидает планы по наступлению на Запорожском направлении. В то же время, украинские защитники продолжают уничтожать агрессора.

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Прямая речь: "Оккупанты несут потери на направлении Мелитополь – Васильевка, нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре – полевым базам и складам с целью нарушения логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Запорожского края.

Более точные данные о количестве уничтоженной техники и личном составе противника будут позже – после уточнения".