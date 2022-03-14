Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Запорожском направлении враг получил сокрушительный удар по своему тылу

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 марта 2022, 12:57

Украинские подразделения ракетных войск продолжают наносить огневые поражения по российским войскам как на переднем крае, так и в глубине его боевых порядков.

Источник: спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев

Детали: По словам спикера ОВА, враг продолжает активно применять артиллерию, танки, гранатометы, минометы и вертолеты, использует гражданскую инфраструктуру для военных нужд и не покидает планы по наступлению на Запорожском направлении. В то же время, украинские защитники продолжают уничтожать агрессора.

Реклама:

Прямая речь: "Оккупанты несут потери на направлении Мелитополь – Васильевка, нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре – полевым базам и складам с целью нарушения логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Запорожского края.

Более точные данные о количестве уничтоженной техники и личном составе противника будут позже – после уточнения".

Темы: войнаЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
СБУ атаковала аэродром в Курске в ночь на 27 августа картонными дронами – источники
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данилов показал испытания украинских ракет
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
Последние новости
06:58
Бои за Марьинку: ISW проанализировал ситуацию
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
Все новости...
Реклама: