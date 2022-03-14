Генштаб: У Центрі росіян зупинили, на Донецькому напрямку активні бої

Російські війська накопичують на своїй території резерви для ведення війни проти України. Ворог здійснює перегрупування з метою відновлення спроби наступу в напрямку Києва.

Джерело: Міністерство оборони у Facebook

Деталі: На Поліському напрямку російські війська не полишають спроб подолати бар’єрний рубіж по річці Ірпінь і закріпитися в районі населених пунктів Буча та Ірпінь.

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Намагаються організувати ведення оборонних дій через це готують диверсійно-розвідувальні групи під виглядом військовослужбовців ЗС України.

На Сіверському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив і здійснює перегрупування з метою відновлення спроби наступу в напрямку Києва.

Дослівно: "Не маючи значних успіхів, ворог продовжує ведення систематичних бойових дій бомбардувальною авіацією з метою знищення військової та цивільної інфраструктури України.

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Деталі: На Волинському напрямку ворог продовжує заходи з посилення охорони українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь, за допомогою БпЛА проводить повітряну розвідку окремих ділянок місцевості вздовж кордону.

На Миколаївському та Криворізькому напрямках окупаційні війська зупинені.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджує на відновленні втрат, отриманих внаслідок рішучої відсічі поблизу міста Харкова та контратаки ЗС України в районі міста Ізюм.

На Донецькому та Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії. За рахунок чисельної переваги на окремих напрямках має частковий успіх.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається продовжити наступ у напрямку на Кривий Ріг. Закріпився на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та поповнення запасів. Не полишає спроб оточити Миколаїв.

Дослівно: "Російські окупанти продовжують накопичувати на своїй території резерви для ведення війни проти України".