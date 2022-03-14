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Генштаб: В Центре россиян остановили, на Донецком направлении активные бои

"Украинская правда"Понедельник, 14 марта 2022, 14:30

Российские войска накапливают на своей территории резервы для ведения войны против Украины. Враг осуществляет перегруппировку с целью возобновления попытки наступления в направлении Киева.

Источник: Министерство обороны в Facebook

Детали: На Полесском направлении российские войска не оставляют попыток преодолеть барьерный рубеж по реке Ирпень и закрепиться в районе населенных пунктов Буча и Ирпень.

Пытаются организовать ведение оборонных действий, поэтому готовят диверсионно-разведывательные группы под видом военнослужащих ВС Украины.

На Северском направлении враг активных наступательных действий не проводил и совершает перегруппировку с целью возобновления попытки наступления в направлении Киева.

Дословно: "Не имея больших успехов, враг продолжает ведение систематических боевых действий бомбардировочной авиацией с целью уничтожения военной и гражданской инфраструктуры Украины".

Детали: На Волынском направлении враг продолжает мероприятия по усилению охраны украинско-белорусской границы подразделениями ВС Республики Беларусь, с помощью БПЛА проводит воздушную разведку отдельных участков местности вдоль границы.

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На Николаевском и Криворожском направлениях оккупационные войска остановлены.

На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивает на восстановлении потерь, полученных в результате решительного отпора вблизи города Харькова и контратаки ВС Украины в районе Изюма.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия. За счет численного преимущества в отдельных направлениях имеет частичный успех.

На Южнобужском направлении враг пытается продолжить наступление в направлении Кривого Рога. Закрепился на достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск и пополнение запасов. Не оставляет попыток оцепить Николаев.

Дословно: "Российские оккупанты продолжают накапливать на своей территории резервы для ведения войны против Украины".

Темы: МиноборонывойнаКиев
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