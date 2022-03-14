Росія готувалася до війни десятки років, а вже не знає, де шукати допомогу – Зеленський

Російська Федерація має такі втрати на полі бою, що вже не знає, де шукати резерви та допомогу, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Збройні сили тримаються мужньо. І креативно. Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає, де ще шукати резервів. Де ще шукати допомогу.

Реклама:

Допомогу собі, допомогу окупанту. Це жалюгідно.

Але ми не маємо права розслабитись.

Російська держава готувалася до війни десятки років. Вони накопичили значний воєнний ресурс заради зла, заради підкорення сусідів. І заради знищення України, Європи, якою ми її знаємо, яку ми цінуємо.

ВІДЕО ДНЯ

Тому потрібно триматися, потрібно боротися, щоб перемогти. Щоб прийти до заслуженого українцями миру. Чесного миру. З гарантіями безпеки для нашої держави, для наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах".