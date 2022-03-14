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Росія готувалася до війни десятки років, а вже не знає, де шукати допомогу – Зеленський

Роман ПетренкоПонеділок, 14 березня 2022, 14:33

Російська Федерація має такі втрати на полі бою, що вже не знає, де шукати резерви та допомогу, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Збройні сили тримаються мужньо. І креативно. Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає, де ще шукати резервів. Де ще шукати допомогу.

Допомогу собі, допомогу окупанту. Це жалюгідно.

Але ми не маємо права розслабитись.

Російська держава готувалася до війни десятки років. Вони накопичили значний воєнний ресурс заради зла, заради підкорення сусідів. І заради знищення України, Європи, якою ми її знаємо, яку ми цінуємо.

Тому потрібно триматися, потрібно боротися, щоб перемогти. Щоб прийти до заслуженого українцями миру. Чесного миру. З гарантіями безпеки для нашої держави, для наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах".

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Теми: ЗеленськийЗбройні силивійнаРосія
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