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Росія готувалася до війни десятки років, а вже не знає, де шукати допомогу – Зеленський

Роман ПетренкоПонеділок, 14 березня 2022, 13:33
Росія готувалася до війни десятки років, а вже не знає, де шукати допомогу – Зеленський

Російська Федерація має такі втрати на полі бою, що вже не знає, де шукати резерви та допомогу, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Збройні сили тримаються мужньо. І креативно. Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає, де ще шукати резервів. Де ще шукати допомогу.

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Допомогу собі, допомогу окупанту. Це жалюгідно.

Але ми не маємо права розслабитись.

Російська держава готувалася до війни десятки років. Вони накопичили значний воєнний ресурс заради зла, заради підкорення сусідів. І заради знищення України, Європи, якою ми її знаємо, яку ми цінуємо.

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Тому потрібно триматися, потрібно боротися, щоб перемогти. Щоб прийти до заслуженого українцями миру. Чесного миру. З гарантіями безпеки для нашої держави, для наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах".

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійнаРосія
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