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Россия готовилась к войне десятки лет, а уже не знает, где искать помощь – Зеленский

Роман ПетренкоПонедельник, 14 марта 2022, 14:33

У России есть такие потери на поле боя, что уже не знает, где искать резервы и помощь, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в видео-обращении

Прямая речь Зеленского: "Вооруженные силы держатся мужественно. И креативно. Мы наносим такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резервы. Где еще найти помощь.

Помощь себе, помощь оккупанту. Это жалко.

Но мы не имеем права расслабиться.

Российское государство готовилось к войне десятки лет. Они накопили значительный военный ресурс ради зла, ради покорения соседей. И ради уничтожения Украины, Европы, которой мы ее знаем, что мы ценим.

Потому нужно держаться, нужно бороться, чтобы победить. Чтобы прийти к заслуженному украинцами миру. Честный мир. С гарантиями безопасности для нашего государства, наших людей. И чтобы возложить это на бумагу в переговорах, сложных переговорах".

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Темы: ЗеленскийВооруженные силывойнаРосcия
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