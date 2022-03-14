Россия готовилась к войне десятки лет, а уже не знает, где искать помощь – Зеленский

У России есть такие потери на поле боя, что уже не знает, где искать резервы и помощь, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в видео-обращении

Прямая речь Зеленского: "Вооруженные силы держатся мужественно. И креативно. Мы наносим такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резервы. Где еще найти помощь.

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Помощь себе, помощь оккупанту. Это жалко.

Но мы не имеем права расслабиться.

Российское государство готовилось к войне десятки лет. Они накопили значительный военный ресурс ради зла, ради покорения соседей. И ради уничтожения Украины, Европы, которой мы ее знаем, что мы ценим.

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Потому нужно держаться, нужно бороться, чтобы победить. Чтобы прийти к заслуженному украинцами миру. Честный мир. С гарантиями безопасности для нашего государства, наших людей. И чтобы возложить это на бумагу в переговорах, сложных переговорах".