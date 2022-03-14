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МЗС закликає бойкотувати компанії, що не пішли з Росії. Кулеба оголосив перелік

"Європейська правда"Понеділок, 14 березня 2022, 13:47

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає аморальною роботу на російському ринку західних компаній і заявив про потребу спонукати їх до цього рішення.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, повідомляє "Європейська правда"

Міністр нагадав, що чимало компаній вирішили повністю піти з російського ринку

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"Міжнародний бізнес має йти з Росії як з моральних, так і з прагматичних міркувань. По-перше, робота в країні варварів – це удар по репутації. Ніхто не хоче асоціюватися з воєнними злочинами.

По-друге, російська економіка стрімко наближається до краху. Компанії намагаються втекти зараз, аби не виймати капітали з-під завалів пізніше. Російський", – пояснив він, нагадавши також, що РФ розглядає навіть можливість націоналізації іноземних активів.

"Путін зруйнував інвестиційний клімат", – наголосив Кулеба.

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За підрахунками МЗС, станом на 14 березня 209 західних компаній повністю вийшли з Росії та припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково. "Ми цим (частковим припиненням) незадоволені, ми знаємо ці компанії, знаємо їхні трюки, маневри із намаганнями залишитися на ринку РФ і будемо їх дотискати", - заявив Кулеба.

Водночас 26 компаній він виділив окремо і назвав поіменно.

"Є кілька великих компаній, які досі не пішли з Росії. Це торговельні мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, автотовари Pirelli та Bridgestone Tires, готелі Accor та  Intercontinental. В сфері машинобудування це OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic. Косметика та супутні товари Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo. Тютюнова продукція  Philip Morris. Харчова промисловість та ресторани Papa John's і Kellogg. Медицина: Bayer. Банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Générale, UniCredit, Intensa Sanpaolo", – перерахував Кулеба.

Міністр також публічно закликав українських та західних споживачів покарати цей бізнес бойкотуванням. "Я ще раз закликаю їх залишити російський ринок якнайшвидше, а решту урядів та споживачів бойкотувати ці компанії, допоки вони не припинять роботу в Росії", - заявив Кулеба.

Як повідомляла ЄвроПравда, у ЄС у понеділок обговорили четвертий пакет санкцій проти РФ. Відомо, що Німеччина до кінця року відмовиться від нафти та вугілля з РФ, а у США готують нові санкції проти російських олігархів і їхніх сімей.

Теми: Кулеба ДмитробізнесРосія
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