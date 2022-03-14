МИД призывает бойкотировать не ушедшие из России компании. Кулеба огласил список

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает аморальной работу на российском рынке западных компаний и заявил о необходимости побуждать их к этому решению.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда"

Министр напомнил, что многие компании решили полностью уйти с российского рынка

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"Международный бизнес должен уходить из России как по моральным, так и по прагматическим соображениям. Во-первых, работа в стране варваров – это удар по репутации. Никто не хочет ассоциироваться с военными преступлениями.

Во-вторых, российская экономика стремительно приближается к краху. Компании пытаются уйти сейчас, чтобы не изымать капиталы из-под завалов позже. Российских", – пояснил он, напомнив также, что РФ рассматривает даже возможность национализации иностранных активов.

"Путин разрушил инвестиционный климат", – подчеркнул Кулеба.

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По подсчетам МИД, по состоянию на 14 марта 209 западных компаний полностью ушли из России и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично. "Мы этим (частичным прекращением) недовольны, мы знаем эти компании, знаем их трюки, маневры с попытками остаться на рынке РФ и будем их дожимать", – заявил Кулеба.

В то же время 26 компаний он выделил отдельно и назвал поименно.

Есть несколько крупных компаний, которые до сих пор не ушли из России. Это торговые сети Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, автотовары Pirelli и Bridgestone Tires, отели Accor и Intercontinental. В сфере машиностроения это OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic. Косметика и сопутствующие товары - Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo, Табачная продукция - Philips Morris.Пищевая промышленность и рестораны - Papa John's и Kellogg. Медицина - Bayer. Банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Gé Sanpaolo", – перечислил Кулеба.

Министр также публично призвал украинских и западных потребителей наказать этот бизнес бойкотированием. "Я еще раз призываю их покинуть российский рынок как можно скорее, а остальные правительства и потребителей - бойкотировать эти компании, пока они не прекратят работу в России", - заявил Кулеба.

Как сообщала ЕвроПравда, в ЕС в понедельник обсудили четвертый пакет санкций против РФ. Известно, что Германия до конца года откажется от нефти и угля из РФ, а в США готовят новые санкции против российских олигархов и их семей.