Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Маріуполі підтвердили наявність гумкоридору з міста

Мазуренко Альона Понеділок, 14 березня 2022, 14:58
СКРИНШОТ

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про початок роботи гуманітарного коридора з міста.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Дослівно: "Станом на 13:00 маємо фактичне підтвердження де-факто дотримання режиму тиші по напряму гуманітарного коридору для приватного транспорту по маршруту:

Маріуполь (виїзд в сторону с. Мелекіне – с. Портовське – пгт. Мангуш- Бердянськ – Запоріжжя).

Станом на зараз понад 50 приватних авто вже пройшло м.Бердянськ та рухається в напрям Запоріжжя. Станом на зараз проходження блок-постів не викликає проблем".

Деталі: Радник мера додав, що вони не можуть офіційно гарантувати безпеку по напряму цього коридору: "Але це єдиний коридор, який має офіційне погодження і який фактично працює на сьогодні. Саме тому інформуємо про можливість скористатись інформацією в разі самостійного прийняття рішення по евакуації власним транспортом".

Андрющенко також повідомив контакти та інформацію для всіх, хто виїхав та планує виїхати.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Всіх маріупольців чекають для надання першої допомоги, розміщення, та допомоги щодо подальшого за адресою:
Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 приміщення цирку.

Контактні особи: Ремпель Андрій Володимирович тел. 067 522 80 18, Погребняк Юлія 095 277 71 11.

Передісторія: 

  • У місті гуманітарна катастрофа. Окупанти тримають у полоні фактично усе місто і не допускать гумдопомогу та не допускають евакуації. 
  • Міська рада повідомила 13 березня, що у Маріуполі в результаті російських авіанальотів загинули 2187 містян.

Теми: МаріупольокупаціяРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Передній край оборони завалений трупами російських солдатів" – Зеленський

Зеленский: РНБО призупиняє діяльність ОПЗЖ, Партії Шарія та інших

США "прощупують", чи не віддасть Туреччинна Україні системи ППО С-400

ФОТОСупутники зуміли зафіксувати, як виглядає театр у Маріуполі після бомбардувань

ЗМІ: Білоруські військові та техніка стали позначатися червоним

Туреччина каже, що Путін поки не збирається розмовляти із Зеленським

Усі новини...
Маріуполь
1 Тайфун, 4 БТРи, 2 "Рисі" і 17 спецпризначенців – Азов прозвітував про знищення ворога
У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового – журналістка
Оборона Маріуполя: знищено бронетехніку і живу силу ворога
Останні новини
02:42
"Передній край оборони завалений трупами російських солдатів" – Зеленський
02:39
Зеленский: РНБО призупиняє діяльність ОПЗЖ, Партії Шарія та інших
02:30
Зеленський: Чорнобаївка увійде в історію воєн
02:29
Ми вас знайдемо і покараємо – глава Сумщини коригувальникам ворожого вогню
02:15
На Запоріжжі росіяни зупинили автобуси для евакуації мешканців Маріуполя
02:13
США "прощупують", чи не віддасть Туреччинна Україні системи ППО С-400
01:51
Багамські банки зберігають 3 млрд доларів російського походження
01:36
71 малюка евакуювали за кордон з дитбудинку в Сумах
01:27
Міноборони Британії: Росія уповільнилась, бо не змогла захопити небо
01:14
Російський військовий отримав догану за слабку роботу у створенні фейкової "ХРН" – штаб
Усі новини...