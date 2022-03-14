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У Маріуполі підтвердили наявність гумкоридору з міста

Альона Мазуренко Понеділок, 14 березня 2022, 13:58
У Маріуполі підтвердили наявність гумкоридору з міста
СКРИНШОТ

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про початок роботи гуманітарного коридора з міста.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Дослівно: "Станом на 13:00 маємо фактичне підтвердження де-факто дотримання режиму тиші по напряму гуманітарного коридору для приватного транспорту по маршруту:

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Маріуполь (виїзд в сторону с. Мелекіне – с. Портовське – пгт. Мангуш- Бердянськ – Запоріжжя).

Станом на зараз понад 50 приватних авто вже пройшло м.Бердянськ та рухається в напрям Запоріжжя. Станом на зараз проходження блок-постів не викликає проблем".

Деталі: Радник мера додав, що вони не можуть офіційно гарантувати безпеку по напряму цього коридору: "Але це єдиний коридор, який має офіційне погодження і який фактично працює на сьогодні. Саме тому інформуємо про можливість скористатись інформацією в разі самостійного прийняття рішення по евакуації власним транспортом".

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Андрющенко також повідомив контакти та інформацію для всіх, хто виїхав та планує виїхати.

Всіх маріупольців чекають для надання першої допомоги, розміщення, та допомоги щодо подальшого за адресою:
Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 приміщення цирку.

Контактні особи: Ремпель Андрій Володимирович тел. 067 522 80 18, Погребняк Юлія 095 277 71 11.

Передісторія: 

  • У місті гуманітарна катастрофа. Окупанти тримають у полоні фактично усе місто і не допускать гумдопомогу та не допускають евакуації. 
  • Міська рада повідомила 13 березня, що у Маріуполі в результаті російських авіанальотів загинули 2187 містян.

Теми: МаріупольокупаціяРосія
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