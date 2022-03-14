У Маріуполі підтвердили наявність гумкоридору з міста

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про початок роботи гуманітарного коридора з міста.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Дослівно: "Станом на 13:00 маємо фактичне підтвердження де-факто дотримання режиму тиші по напряму гуманітарного коридору для приватного транспорту по маршруту:

Реклама:

Маріуполь (виїзд в сторону с. Мелекіне – с. Портовське – пгт. Мангуш- Бердянськ – Запоріжжя).

Станом на зараз понад 50 приватних авто вже пройшло м.Бердянськ та рухається в напрям Запоріжжя. Станом на зараз проходження блок-постів не викликає проблем".

Деталі: Радник мера додав, що вони не можуть офіційно гарантувати безпеку по напряму цього коридору: "Але це єдиний коридор, який має офіційне погодження і який фактично працює на сьогодні. Саме тому інформуємо про можливість скористатись інформацією в разі самостійного прийняття рішення по евакуації власним транспортом".

ВІДЕО ДНЯ

Андрющенко також повідомив контакти та інформацію для всіх, хто виїхав та планує виїхати.

Всіх маріупольців чекають для надання першої допомоги, розміщення, та допомоги щодо подальшого за адресою:

Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 приміщення цирку.

Контактні особи: Ремпель Андрій Володимирович тел. 067 522 80 18, Погребняк Юлія 095 277 71 11.

Передісторія: