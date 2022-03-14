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В Мариуполе подтвердили наличие гумкоридора из города

Алена МазуренкоПонедельник, 14 марта 2022, 13:58
В Мариуполе подтвердили наличие гумкоридора из города
СКРИНШОТ

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о начале работы гуманитарного коридора из города.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Дословно: "По состоянию на 13:00 есть фактическое подтверждение де-факто соблюдения режима тишины по направлению гуманитарного коридора для частного транспорта по маршруту:

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Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино – с. Портовское – пгт. Мангуш-Бердянск – Запорожье).

По состоянию на сегодняшний день более 50 частных авто уже прошло г.Бердянск и двигается в направление Запорожья. По состоянию на данный момент прохождение блок-постов не вызывает проблем".

Детали: Советник мэра добавил, что они не могут официально гарантировать безопасность по направлению этого коридора: "Но это единственный коридор, который имеет официальное согласование и фактически работает на сегодня. Именно поэтому информируем о возможности воспользоваться информацией в случае самостоятельного принятия решения по эвакуации собственным транспортом" .

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Андрющенко также сообщил контакты и информацию для всех, кто уехал и планирует уехать.

Всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи, размещения и по дальнейшему по адресу:
Запорожье, ул. Рекордная, 41 помещение цирка.

Контактные лица: Ремпель Андрей Владимирович тел. 067 522 80 18, Погребняк Юлия 095 277 71 11.

Предыстория:

  • В городе – гуманитарная катастрофа. Оккупанты держат в плену фактически весь город и не допускают гуммпомощь и не допускают эвакуации.
  • Городской совет сообщил 13 марта, что в Мариуполе в результате российских авианалетов погибли 2187 горожан.

Темы: МариупольоккупацияРосcия
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