З Немішаєвого та Дмитрівки евакуювали 24 автобуси людей

Евакуація у Сєвєродонецьку. Фото з Telegram Кирила Тимошенка

З селища Немішаєве Київської області евакуювали 16 автобусів мешканців, а з села Дмитрівка 8 автобусів. Наразі люди зупинилися у Білогородці, потім вони вирушать у Київ.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "16 автобусів з Немішаєво прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу, харчування та відправляють у Київ".

Реклама:

16 автобусів з Немішаєвого прибули до Білогородки.

Відео з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка pic.twitter.com/1HOm7cr3TB — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2022

Деталі: Він також повідомив, що близько 400 людей в евакуаційній колоні вирушили з Сєвєродонецька.

Крім того, автобуси з людьми вирушили з Рубіжного.