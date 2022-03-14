З Немішаєвого та Дмитрівки евакуювали 24 автобуси людей
Понеділок, 14 березня 2022, 13:58
З селища Немішаєве Київської області евакуювали 16 автобусів мешканців, а з села Дмитрівка 8 автобусів. Наразі люди зупинилися у Білогородці, потім вони вирушать у Київ.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram
Пряма мова Тимошенка: "16 автобусів з Немішаєво прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу, харчування та відправляють у Київ".
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16 автобусів з Немішаєвого прибули до Білогородки.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2022
Відео з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка pic.twitter.com/1HOm7cr3TB
Деталі: Він також повідомив, що близько 400 людей в евакуаційній колоні вирушили з Сєвєродонецька.
Крім того, автобуси з людьми вирушили з Рубіжного.
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