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З Немішаєвого та Дмитрівки евакуювали 24 автобуси людей

Ірина БалачукПонеділок, 14 березня 2022, 13:58
З Немішаєвого та Дмитрівки евакуювали 24 автобуси людей
Евакуація у Сєвєродонецьку. Фото з Telegram Кирила Тимошенка

З селища Немішаєве Київської області евакуювали 16 автобусів мешканців, а з села Дмитрівка 8 автобусів. Наразі люди зупинилися у Білогородці, потім вони вирушать у Київ.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "16 автобусів з Немішаєво прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу, харчування та відправляють у Київ".

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Деталі: Він також повідомив, що близько 400 людей в евакуаційній колоні вирушили з Сєвєродонецька.

Крім того, автобуси з людьми вирушили з Рубіжного. 

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Теми: Київська областьвійнаевакуація
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