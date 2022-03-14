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Из Немишаево и Дмитровки эвакуировали 24 автобуса людей

Ирина БалачукПонедельник, 14 марта 2022, 14:58
Эвакуация в Северодонецке. Фото с Telegram Кирилла Тимошенко

Из поселка Немишаево в Киевской области эвакуировали 16 автобусов жителей, а из села Дмитровка 8 автобусов. Сейчас люди остановились в Белогородке, потом отправятся в Киев.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "16 автобусов из Немешаево прибыли в Белогородку. Людям оказывают первую помощь, предоставляют питание и отправляют в Киев".

Детали: Он также сообщил, что около 400 человек в эвакуационной колонне отправились из Северодонецка.

Кроме того, автобусы с людьми выехали из Рубежного.

Темы: Киевская областьвойнаэвакуация
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