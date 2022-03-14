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Кулеба розповів про вимоги України до Заходу щодо нових санкцій

"Європейська правда"Понеділок, 14 березня 2022, 14:22

Україна вважає, що безпрецедентні санкції, запроваджені Заходом, ще не є приводом не посилювати економічний тиск на Росію.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Кулеба визнав, що санкції, запроваджені Заходом, та також більшістю компаній, крім тих, які не хочуть йти з російського ринку, є болючими для Росії, однак для економічного удару по Росії тиск треба підвищувати.

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"На переговорах часто чую від партнерів, мовляв, ми вже запровадили безпрецедентні санкції, що ми ніколи не мали такого досвіду, нам треба зробити паузу і подивитися як діють вже запроваджені санкції, і на це я дуже чітко відповідаю: допоки триває війна, допоки Росія вбиває наших громадян, мають застосовуватися нові санкції", - заявив він.

"Допоки під російськими бомбами гинуть українські діти, санкцій – недостатньо!" - наголосив міністр.

Кулеба нагадав, що ЄС готує новий, "четвертий" санкційний пакет. До нього, за словами міністра,  увійдуть санкції проти фізичних та юридичних осіб з особливим наголосом на ВПК.

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Однак МЗС наполягає на необхідності запровадження також обмежень на торгівлю з агресором, у включно з купівлею енергоносіїв.

"Російська нафта, газ та вугілля просякнуті українською кров’ю", - заявив він.

"Ми також наполягаємо на закритті портів для російських суден, та на відключенні нових банків РФ від системи SWIFT, насамперед Сбербанку", - заявив Кулеба.

Як повідомляла ЄвроПравда Німеччина до кінця року відмовиться від нафти та вугілля з РФ, а у США готують нові санкції проти російських олігархів і їхніх сімей.

Між тим, МЗС закликає бойкотувати компанії, що не пішли з Росії, Кулеба оголосив їхній перелік.

Теми: Кулеба Дмитро
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