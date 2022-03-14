Кулеба розповів про вимоги України до Заходу щодо нових санкцій

Україна вважає, що безпрецедентні санкції, запроваджені Заходом, ще не є приводом не посилювати економічний тиск на Росію.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Кулеба визнав, що санкції, запроваджені Заходом, та також більшістю компаній, крім тих, які не хочуть йти з російського ринку, є болючими для Росії, однак для економічного удару по Росії тиск треба підвищувати.

"На переговорах часто чую від партнерів, мовляв, ми вже запровадили безпрецедентні санкції, що ми ніколи не мали такого досвіду, нам треба зробити паузу і подивитися як діють вже запроваджені санкції, і на це я дуже чітко відповідаю: допоки триває війна, допоки Росія вбиває наших громадян, мають застосовуватися нові санкції", - заявив він.

"Допоки під російськими бомбами гинуть українські діти, санкцій – недостатньо!" - наголосив міністр.

Кулеба нагадав, що ЄС готує новий, "четвертий" санкційний пакет. До нього, за словами міністра, увійдуть санкції проти фізичних та юридичних осіб з особливим наголосом на ВПК.

Однак МЗС наполягає на необхідності запровадження також обмежень на торгівлю з агресором, у включно з купівлею енергоносіїв.

"Російська нафта, газ та вугілля просякнуті українською кров’ю", - заявив він.

"Ми також наполягаємо на закритті портів для російських суден, та на відключенні нових банків РФ від системи SWIFT, насамперед Сбербанку", - заявив Кулеба.

Як повідомляла ЄвроПравда Німеччина до кінця року відмовиться від нафти та вугілля з РФ, а у США готують нові санкції проти російських олігархів і їхніх сімей.

Між тим, МЗС закликає бойкотувати компанії, що не пішли з Росії, Кулеба оголосив їхній перелік.