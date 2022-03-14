Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба розповів про вимоги України до Заходу щодо нових санкцій

"Європейська правда"Понеділок, 14 березня 2022, 15:22

Україна вважає, що безпрецедентні санкції, запроваджені Заходом, ще не є приводом не посилювати економічний тиск на Росію.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Кулеба визнав, що санкції, запроваджені Заходом, та також більшістю компаній, крім тих, які не хочуть йти з російського ринку, є болючими для Росії, однак для економічного удару по Росії тиск треба підвищувати.

"На переговорах часто чую від партнерів, мовляв, ми вже запровадили безпрецедентні санкції, що ми ніколи не мали такого досвіду, нам треба зробити паузу і подивитися як діють вже запроваджені санкції, і на це я дуже чітко відповідаю: допоки триває війна, допоки Росія вбиває наших громадян, мають застосовуватися нові санкції", - заявив він.

"Допоки під російськими бомбами гинуть українські діти, санкцій – недостатньо!" - наголосив міністр.

Кулеба нагадав, що ЄС готує новий, "четвертий" санкційний пакет. До нього, за словами міністра,  увійдуть санкції проти фізичних та юридичних осіб з особливим наголосом на ВПК.

Однак МЗС наполягає на необхідності запровадження також обмежень на торгівлю з агресором, у включно з купівлею енергоносіїв.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"Російська нафта, газ та вугілля просякнуті українською кров’ю", - заявив він.

"Ми також наполягаємо на закритті портів для російських суден, та на відключенні нових банків РФ від системи SWIFT, насамперед Сбербанку", - заявив Кулеба.

Як повідомляла ЄвроПравда Німеччина до кінця року відмовиться від нафти та вугілля з РФ, а у США готують нові санкції проти російських олігархів і їхніх сімей.

Між тим, МЗС закликає бойкотувати компанії, що не пішли з Росії, Кулеба оголосив їхній перелік.

Теми: Кулеба Дмитро
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Передній край оборони завалений трупами російських солдатів" – Зеленський

Зеленский: РНБО призупиняє діяльність ОПЗЖ, Партії Шарія та інших

США "прощупують", чи не віддасть Туреччинна Україні системи ППО С-400

ФОТОСупутники зуміли зафіксувати, як виглядає театр у Маріуполі після бомбардувань

ЗМІ: Білоруські військові та техніка стали позначатися червоним

Туреччина каже, що Путін поки не збирається розмовляти із Зеленським

Усі новини...
Кулеба Дмитро
МЗС закликає бойкотувати компанії, що не пішли з Росії. Кулеба оголосив перелік
Кулеба дорікнув Німеччині за її багаторічну політику щодо РФ, яка сприяла Кремлю
Кулеба застеріг іноземців від боїв на боці агресора: "Виживете - будете воєнними злочинцями"
Останні новини
02:42
"Передній край оборони завалений трупами російських солдатів" – Зеленський
02:39
Зеленский: РНБО призупиняє діяльність ОПЗЖ, Партії Шарія та інших
02:30
Зеленський: Чорнобаївка увійде в історію воєн
02:29
Ми вас знайдемо і покараємо – глава Сумщини коригувальникам ворожого вогню
02:15
На Запоріжжі росіяни зупинили автобуси для евакуації мешканців Маріуполя
02:13
США "прощупують", чи не віддасть Туреччинна Україні системи ППО С-400
01:51
Багамські банки зберігають 3 млрд доларів російського походження
01:36
71 малюка евакуювали за кордон з дитбудинку в Сумах
01:27
Міноборони Британії: Росія уповільнилась, бо не змогла захопити небо
01:14
Російський військовий отримав догану за слабку роботу у створенні фейкової "ХРН" – штаб
Усі новини...