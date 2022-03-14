Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба рассказал о требованиях Украины к Западу по поводу новых санкций

"Европейская правда"Понедельник, 14 марта 2022, 14:22

Украина считает, что беспрецедентные санкции, введенные Западом, еще не повод не усиливать экономическое давление на Россию.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Кулеба признал, что санкции, введенные и странами Запада, и большинством компаний, кроме тех, которые не хотят уходить с российского рынка, уже болезненные для России, однако для экономического удара по агрессору давление нужно повышать.

Реклама:

"На переговорах часто слышу от партнеров, что мол, мы уже ввели беспрецедентные санкции, что у нас никогда не было такого опыта, нам нужно сделать паузу и посмотреть как действуют уже введенные санкции, и на это я очень четко отвечаю: пока продолжается война, пока Россия убивает наших граждан, должны применяться новые санкции", – заявил он.

"Пока под российскими бомбами гибнут украинские дети, санкций – недостаточно!" – подчеркнул министр.

Кулеба напомнил, что ЕС готовит новый, четвертый санкционный пакет. В него, по словам министра, войдут санкции против физических и юридических лиц с особым упором на ВПК.

ВИДЕО ДНЯ

Однако МИД настаивает на необходимости введения также ограничений на торговлю с агрессором, включая покупку энергоносителей.

"Российская нефть, газ и уголь пропитаны украинской кровью", - заявил он.

"Мы также настаиваем на закрытии портов для российских судов и на отключении новых банков РФ от системы SWIFT, прежде всего Сбербанка", - заявил Кулеба.

Как сообщала Европравда, Германия до конца года откажется от нефти и угля из РФ, а в США готовят новые санкции против российских олигархов и их семей.

Между тем, МИД призывает бойкотировать не ушедшие из России компании, Кулеба объявил их перечень.

Темы: Кулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Критиковать контрнаступление – это плевать в лицо солдатам, попробуйте сами
Кулеба перечислил задачи Украины и ЕС, которые планируют выполнить до декабря
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
Последние новости
06:58
Бои за Марьинку: ISW проанализировал ситуацию
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
Все новости...
Реклама: