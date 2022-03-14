Кулеба рассказал о требованиях Украины к Западу по поводу новых санкций

Украина считает, что беспрецедентные санкции, введенные Западом, еще не повод не усиливать экономическое давление на Россию.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Кулеба признал, что санкции, введенные и странами Запада, и большинством компаний, кроме тех, которые не хотят уходить с российского рынка, уже болезненные для России, однако для экономического удара по агрессору давление нужно повышать.

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"На переговорах часто слышу от партнеров, что мол, мы уже ввели беспрецедентные санкции, что у нас никогда не было такого опыта, нам нужно сделать паузу и посмотреть как действуют уже введенные санкции, и на это я очень четко отвечаю: пока продолжается война, пока Россия убивает наших граждан, должны применяться новые санкции", – заявил он.

"Пока под российскими бомбами гибнут украинские дети, санкций – недостаточно!" – подчеркнул министр.

Кулеба напомнил, что ЕС готовит новый, четвертый санкционный пакет. В него, по словам министра, войдут санкции против физических и юридических лиц с особым упором на ВПК.

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Однако МИД настаивает на необходимости введения также ограничений на торговлю с агрессором, включая покупку энергоносителей.

"Российская нефть, газ и уголь пропитаны украинской кровью", - заявил он.

"Мы также настаиваем на закрытии портов для российских судов и на отключении новых банков РФ от системы SWIFT, прежде всего Сбербанка", - заявил Кулеба.

Как сообщала Европравда, Германия до конца года откажется от нефти и угля из РФ, а в США готовят новые санкции против российских олигархов и их семей.

Между тем, МИД призывает бойкотировать не ушедшие из России компании, Кулеба объявил их перечень.