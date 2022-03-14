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Аби захопити Київ, росіянам треба привезти туди усі війська – Жирнов

Роман ПетренкоПонеділок, 14 березня 2022, 14:35
Аби захопити Київ, росіянам треба привезти туди усі війська – Жирнов
жирнов, фото: НВ

Голова Київської міської військової адміністрації генерал Микола Жирнов впевнений, що росіяни мають зібрати всі наявні людські ресурси та привезти до столиці, аби мати змогу її захопити.

Джерело: Жирнов у інтерв’ю НВ

Пряма мова Жирнова: "За всіма військовими канонами для того, аби заволодіти Києвом противник повинен створити внутрішнє і зовнішнє кільце оточення. Сили тих, хто намагається взяти Київ, мають бути в 5−7 разів більшими за тих, хто обороняється.

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Війська, які входять до внутрішнього кільця повинні штурмувати Київ, А які входять до зовнішнього кільця – мають забезпечувати безпеку від деблокуючих військ. Київ – велике місто з великою інфраструктурою, в якому до війни проживало понад 4 млн громадян. Наразі місто має надзвичайно велике угрупування військ, тому нині, щоб створити угрупування ворог повинен зібрати всі наявні людські ресурси та привезти до Києва.

Приміром, у період Другої світової війни, для штурму Берліну знадобилося 2 млн людей і 42 тис. артилерійських стволів. Тому наразі створити таке угрупування, яке б штурмувало Київ, надзвичайно важко, навіть для такої країни, як Росія.

Деталі: Жирнов також нагадав, що у місті дуже складно вести вогонь, маневрувати, забезпечувати боєприпасами, продовольством і пальним. Також Росія має гіркий досвід ведення бойових дій у містах Чечні та Сирії.

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На думку глави військової адміністрації, існує варіант, що противник хоче оточити Київ, тримати облогу і виставити просто політичні вимоги.

Також Жирнов повідомив, що ППО у столиці "дозволяє виконувати завдання з оборони", а з кожним днем поповнюється і міцнішає.

Теми: КиїввійнаРосія
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