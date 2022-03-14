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Чтобы захватить Киев, россиянам нужно привезти туда все войска – Жирнов

Роман ПетренкоПонедельник, 14 марта 2022, 14:35
Чтобы захватить Киев, россиянам нужно привезти туда все войска – Жирнов
жирнов, фото: НВ

Глава Киевской городской военной администрации генерал Николай Жирнов уверен, что россиянам нужно собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти к столице, чтобы иметь возможность ее захватить.

Источник: Жирнов в интервью НВ

Прямая речь Жирнова: "По всем военным канонам для того, чтобы завладеть Киевом противник должен создать внутреннее и внешнее кольцо окружения. Силы тех, кто пытается взять Киев, должны быть в 5-7 раз больше, чем обороняющихся.

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Войска, входящие во внутреннее кольцо должны штурмовать Киев, а входящие во внешнее кольцо – должны обеспечивать безопасность от деблокирующих войск. Киев – большой город с большой инфраструктурой, в котором до войны проживало более 4 млн. граждан. Сейчас город имеет очень большую группировку войск, поэтому сейчас, чтобы создать группировку, враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в Киев.

К примеру, в период Второй мировой войны для штурма Берлина понадобилось 2 млн человек и 42 тыс. артиллерийских стволов. Поэтому сейчас создать такую ​​группировку, которая бы штурмовала Киев, чрезвычайно трудно, даже для такой страны, как Россия.

Детали: Жирнов также напомнил, что в городе очень сложно вести огонь, маневрировать, снабжать боеприпасами, продовольствием и горючим. Также у России есть горький опыт ведения боевых действий в городах Чечни и Сирии.

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По мнению главы военной администрации, существует вариант, что противник хочет оцепить Киев, держать осаду и выставить просто политические требования.

Также Жирнов сообщил, что ПВО в столице "позволяет выполнять задачи обороны", а с каждым днем ​​пополняется и крепнет.

Темы: КиеввойнаРосcия
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