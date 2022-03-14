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Міністр транспорту Британії пропонує свій дім для прийому українських біженців

Понеділок, 14 березня 2022, 14:34

Міністр уряду Великої Британії з питань транспорту Грант Шаппс заявив, що готовий прийняти українських біженців у себе вдома.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

"Останні кілька тижнів ми всією сім’єю обговорювали руйнівну ситуацію в Україні, і тому ми маємо намір сьогодні подати заявку, щоб приєднатися до інших британських домогосподарств, щоб запропонувати наш дім для надання притулку українцям, поки їм не стане безпечно повернутися до своєї країни", - написав Шаппс.

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У понеділок глава МОЗ Британії Саджид Джавід заявив, що станом на суботу його країна видала щонайменше 3000 віз для українців, які тікають від війни.

Як повідомлялося, уряд Великої Британії ухвалив схему допомоги, що дозволить розміщуватися у країні тим біженцям, що не мають родичів у країні.

За цією програмою, Британія буде платити людям 350 фунтів стерлінгів (приблизно $450) на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям принаймні окрему кімнату або окреме житло на строк мінімум шість місяців.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, протестувальники зайняли пов’язаний із підсанкційним російським олігархом Олегом Дерипаскою будинок вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів в елітному районі Лондона Белгравія.

Теми: Велика Британія
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