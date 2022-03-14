Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр транспорту Британії пропонує свій дім для прийому українських біженців

Понеділок, 14 березня 2022, 15:34

Міністр уряду Великої Британії з питань транспорту Грант Шаппс заявив, що готовий прийняти українських біженців у себе вдома.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

"Останні кілька тижнів ми всією сім’єю обговорювали руйнівну ситуацію в Україні, і тому ми маємо намір сьогодні подати заявку, щоб приєднатися до інших британських домогосподарств, щоб запропонувати наш дім для надання притулку українцям, поки їм не стане безпечно повернутися до своєї країни", - написав Шаппс.

У понеділок глава МОЗ Британії Саджид Джавід заявив, що станом на суботу його країна видала щонайменше 3000 віз для українців, які тікають від війни.

Як повідомлялося, уряд Великої Британії ухвалив схему допомоги, що дозволить розміщуватися у країні тим біженцям, що не мають родичів у країні.

За цією програмою, Британія буде платити людям 350 фунтів стерлінгів (приблизно $450) на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям принаймні окрему кімнату або окреме житло на строк мінімум шість місяців.

Нагадаємо, протестувальники зайняли пов’язаний із підсанкційним російським олігархом Олегом Дерипаскою будинок вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів в елітному районі Лондона Белгравія.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Велика Британія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Передній край оборони завалений трупами російських солдатів" – Зеленський

Зеленский: РНБО призупиняє діяльність ОПЗЖ, Партії Шарія та інших

США "прощупують", чи не віддасть Туреччинна Україні системи ППО С-400

ФОТОСупутники зуміли зафіксувати, як виглядає театр у Маріуполі після бомбардувань

ЗМІ: Білоруські військові та техніка стали позначатися червоним

Туреччина каже, що Путін поки не збирається розмовляти із Зеленським

Усі новини...
Велика Британія
НАТО слід розглянути всі варіанти усунення Путіна, включно з убивством - британський полковник
Джонсон обговорить з лідерами країн Балтії, як допомогти Україні
Британія платитиме £350 своїм громадянам за надання житла біженцям з України
Останні новини
03:12
“Захоплююся ним”: Джонсон пропонував Зеленському евакуюватися до Британії, але він відмовився
02:42
"Передній край оборони завалений трупами російських солдатів" – Зеленський
02:39
Зеленский: РНБО призупиняє діяльність ОПЗЖ, Партії Шарія та інших
02:30
Зеленський: Чорнобаївка увійде в історію воєн
02:29
Ми вас знайдемо і покараємо – глава Сумщини коригувальникам ворожого вогню
02:15
На Запоріжжі росіяни зупинили автобуси для евакуації мешканців Маріуполя
02:13
США "прощупують", чи не віддасть Туреччинна Україні системи ППО С-400
01:51
Багамські банки зберігають 3 млрд доларів російського походження
01:36
71 малюка евакуювали за кордон з дитбудинку в Сумах
01:27
Міноборони Британії: Росія уповільнилась, бо не змогла захопити небо
Усі новини...