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Министр транспорта Британии предлагает свой дом для приема украинских беженцев

Понедельник, 14 марта 2022, 15:34

Министр правительства Великобритании по вопросам транспорта Грант Шаппс заявил, что готов принять украинских беженцев у себя дома.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда"

"Последние несколько недель мы всей семьей обсуждали разрушительную ситуацию в Украине, и поэтому мы намерены сегодня подать заявку, чтобы присоединиться к другим британским домохозяйствам, чтобы предложить наш дом для предоставления убежища украинцам, пока им не станет безопасно вернуться в свою страну" , – написал Шаппс.

В понедельник глава Минздрава Британии Саджид Джавид заявил, что по состоянию на субботу его страна выдала по меньшей мере 3000 виз для убегающих от войны украинцев.

Как сообщалось, правительство Великобритании приняло схему помощи, которая позволит размещаться в стране тем беженцам, у которых нет родственников в стране.

По этой программе, Британия будет платить людям 350 фунтов стерлингов (примерно $450) в месяц, если они смогут предложить беженцам по крайней мере отдельную комнату или отдельное жилье на срок минимум шесть месяцев.

Напомним, протестующие заняли связанный с подсанкционным российским олигархом Олегом Дерипаской дом стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в элитном районе Лондона Белгравия.

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Темы: Великобритания
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