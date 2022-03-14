РосЗМІ повідомили про "удар по Донецьку": ЗСУ наголошують, це може бути лише російська ракета

Ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, однозначно є російською.

Джерело: офіцер Центру оперативного інформування Міністерства оборони України Леонід Матюхін на брифінгу в українському медіа-центрі, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ви вже зустріли таку інформацію, що у Донецьку впала ракета чи інший боєприпас... Хочу сказати, що це однозначно російська ракета чи якийсь інший боєприпас. Кожен із вас елементарно може подивитися, що російська пропаганда упродовж 8-ми років розповідала про те, що українські Збройні сили обстрілюють Донецьк та інші міста.

Ви елементарно можете подивитися на те, як виглядає сьогодні Донецьк за 8 років та можете подивитися на Харків та Маріуполь, які російські окупаційні війська обстрілюють протягом уже понад 2 тижні".

Деталі: Раніше низка російських ЗМІ поширила повідомлення про те, що по центру Донецька в понеділок завдано удару із застосуванням ракетного комплексу "Точка-У". Повідомлялося про загибель 20 осіб та 28 постраждалих.