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РосЗМІ повідомили про "удар по Донецьку": ЗСУ наголошують, це може бути лише російська ракета

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 березня 2022, 15:25

Ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, однозначно є російською.

Джерело: офіцер Центру оперативного інформування Міністерства оборони України Леонід Матюхін на брифінгу в українському медіа-центрі, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ви вже зустріли таку інформацію, що у Донецьку впала ракета чи інший боєприпас... Хочу сказати, що це однозначно російська ракета чи якийсь інший боєприпас. Кожен із вас елементарно може подивитися, що російська пропаганда упродовж 8-ми років розповідала про те, що українські Збройні сили обстрілюють Донецьк та інші міста.

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Ви елементарно можете подивитися на те, як виглядає сьогодні Донецьк за 8 років та можете подивитися на Харків та Маріуполь, які російські окупаційні війська обстрілюють протягом уже понад 2 тижні".

Деталі: Раніше низка російських ЗМІ поширила повідомлення про те, що по центру Донецька в понеділок завдано удару із застосуванням ракетного комплексу "Точка-У". Повідомлялося про загибель 20 осіб та 28 постраждалих.

Теми: війнаРосіяДонбас
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