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РосСМИ сообщили об "ударе по Донецку": ВСУ подчеркивают - это может быть только российская ракета

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 марта 2022, 15:25

Ракета, ударившая по Донецку утром 14 марта, однозначно является российской.

Источник: офицер Центра оперативного информирования Министерства обороны Украины Леонид Матюхин на брифинге в украинском медиа-центре, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Вы уже встретили такую информацию, что в Донецке упала ракета или иной боеприпас … Хочу сказать, что это однозначно российская ракета или какой-то другой боеприпас. Каждый из вас элементарно может посмотреть, что российская пропаганда на протяжении 8-ми лет рассказывала о том, что украинские Вооруженные Силы обстреливают Донецк и другие города.

Вы элементарно можете посмотреть на то, как выглядит сегодня Донецк за 8 лет и можете посмотреть на Харьков и Мариуполь, которые российские оккупационные войска обстреливают на протяжении уже более 2-х недель".

Детали: Ранее ряд российских СМИ распространили сообщение о том, что по центру Донецка в понедельник нанесен удар с применением ракетного комплекса "Точка-У". Сообщалось о гибели 20-ти человек и 28 пострадавших.

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Темы: войнаРосcияДонбасс
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