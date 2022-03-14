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Зеленський виступить перед двома палатами Конгресу США

"Європейська правда"Понеділок, 14 березня 2022, 15:51

Президент України Володимир Зеленський виступить з віртуальним зверненням до Конгресу США у середу о 9:00 за місцевим часом.

Про це йдеться у листі, надісланому членам Палати представників і Сенату спікером Палати представників Ненсі Пелосі та лідером більшості у Сенаті Чаком Шумером, повідомляє CNN.

"Конгрес, наша країна і світ вражені народом України, який проявив надзвичайну мужність, стійкість і рішучість перед обличчям неспровокованої, жорстокої та незаконної війни Росії", - йдеться в повідомленні.

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Як наголошується, Конгрес залишається непохитним у прихильності підтримувати Україну перед агресією Путіна, а також готовий ухвалювати закони спрямовані на те, щоб покалічити та ізолювати російську економіку, а також надавати гуманітарну, безпекову та економічну допомогу Україні.

"Ми очікуємо звернення президента Зеленського до Палати представників і Сенату та хочемо передати нашу підтримку народу України, який мужньо захищає демократію" - йдеться у листі.

Теми: Зеленський
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