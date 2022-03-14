Зеленский выступит перед двумя палатами Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский выступит с виртуальным обращением к Конгрессу США в среду в 9:00 по местному времени.

Об этом говорится в письме, направленном членам Палаты представителей и Сената спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, сообщает CNN.

"Конгресс, наша страна и мир поражены народом Украины, проявившим чрезвычайное мужество, стойкость и решительность перед лицом неспровоцированной, жестокой и незаконной войны России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Конгресс остается непреклонным в поддержке Украины перед агрессией Путина, а также готов принимать законы, направленные на то, чтобы искалечить и изолировать российскую экономику, а также оказывать гуманитарную, безопасность и экономическую помощь Украине.

"Мы ожидаем обращения президента Зеленского в Палату представителей и Сената и хотим передать нашу поддержку народу Украины, который мужественно защищает демократию", - говорится в письме.