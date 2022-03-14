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Росіяни розстріляли українського науковця у Ворзелі

Катерина ТищенкоПонеділок, 14 березня 2022, 16:40
Росіяни розстріляли українського науковця у Ворзелі
Василь Кладько, фото з сайту НАН України

Російські окупанти розстріляли у Ворзелі на Київщині фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Василя Кладька.

Джерело: Національна академія наук України

Дослівно: "Відділення фізики і астрономії НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 13 березня ц.р. у Ворзелі російські окупанти варварськи розстріляли чудового фізика-експериментатора, багаторічного завідувача відділу і заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Петровича Кладька".

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Деталі: 65-річний Кладько опинився у Ворзелі, щоб вивезти звідти свою сім’ю. Дружина та онуки через суттєве погіршення обстановки виїхати встигли, він же затримався, коли у Ворзель зайшли російські окупанти.

"А далі сталося, що сталося, і причини чого, крім їхніх намірів знищення України і українців, невідомі", - заявили в НАН.

Довідка: Кладько родом із Рівненщини, 1986 р. захистив кандидатську роботу, 2000 р. – докторську. 2007 р. йому присвоєно звання професора. 2015 р. Кладька було обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України.

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Теми: наукавійнаРосіяКиївська область
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