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Русские расстреляли украинского ученого в Ворзеле

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 марта 2022, 17:40
Василий Кладько, фото с сайта НАН Украины

Российские оккупанты расстреляли в Ворзеле Киевской области физика-экспериментатора, замедиректора Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины Василия Кладько.

Источник: Национальная академия наук Украины

Дословно: "Отделение физики и астрономии НАН Украины с глубокой печалью сообщает, что 13 марта с.г. в Ворзеле российские оккупанты варварски расстреляли замечательного физика-экспериментатора, многолетнего заведующего отделом и заместителя директора Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, премии им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, профессора, члена-корреспондента НАН Украины Василия Петровича Кладько".

Детали: 65-летний Кладько оказался в Ворзеле, чтобы увезти оттуда свою семью. Жена и внуки из-за существенного ухудшения обстановки уехать успели, он же задержался, когда в Ворзель вошли российские оккупанты.

"А дальше произошло, что произошло, и причины чего, кроме их намерений уничтожения Украины и украинцев, неизвестны", - заявили в НАН.

Справка: Кладько родом из Ровенской области, в 1986 г. защитил кандидатскую работу, в 2000 г. – докторскую. В 2007 г. ему присвоено звание профессора. В 2015 г. Кладько был избран членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины.

Темы: наукавойнаРосcияКиевская область
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