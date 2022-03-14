ЄС посилить санкції проти нафтових компаній РФ, але ембарго не введе - ЗМІ

Держави Європейського Союзу мають намір запровадити нові санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть", але поки продовжать купувати у них нафту.

Про це агентству Reuters повідомило джерело в дипломатичних колах ЄС, пише "Європейська правда".

На ці три компанії вже поширюються обмеження ЄС на кредити та боргове фінансування.

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Відповідно до нового пакету, який обговорюють у понеділок високопоставлені дипломати ЄС, компанії також зіткнуться із забороною на інвестиції, яка, як очікується, заморозить їхнє фінансування з джерел у ЄС у нових проєктах з видобутку та розвідки всіх викопних видів палива.

Водночас, нові заходи не завадять державам та компаніям ЄС купувати нафту у цих трьох російських компаній, зазначило джерело. Усе через занепокоєння ЄС щодо впливу санкцій на ціни та поставки нафти.

За словами чиновника, відповідно до нових санкцій ЄС на ці три російські компанії буде накладено "заборону на угоди", що заблокує інвестиції та інші перекази фінансових ресурсів компаніям.

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За словами джерела, багато урядів ЄС попросили про винятки, які б дозволили компаніям ЄС оплачувати свої рахунки великим російським компаніям і продовжувати купувати їхню нафту.

Це прохання призвело до затримки у затвердженні нових санкцій, що спершу очікувалось у неділю.

За словами джерела, після внесення змін до юридичних текстів, щоб повністю прояснити, що нафту, як і раніше, можна купувати у російських компаній, високопоставлені дипломати ЄС мають намір обговорити і схвалити змінену пропозицію пізніше в понеділок.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у понеділок у Twitter, що проінформувала президента Зеленського про четвертий пакет санкцій ЄС. Вона зазначила, що війна Путіна стає все брутальнішою з кожним днем.