ЕС ужесточит санкции против нефтяных компаний РФ, но эмбарго не введет - СМИ

Государства Европейского Союза намерены ввести новые санкции против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть", но пока продолжат покупать у них нефть.

Об этом агентству Reuters сообщил источник в дипломатических кругах ЕС, пишет "Европейская правда".

На эти три компании уже распространяются ограничения ЕС на кредиты и долговое финансирование.

Согласно новому пакету, который обсуждают в понедельник высокопоставленные дипломаты ЕС, компании также столкнутся с запретом на инвестиции, который, как ожидается, заморозит их финансирование из источников в ЕС в новых проектах по добыче и разведке всех ископаемых видов топлива.

В то же время новые меры не помешают государствам и компаниям ЕС покупать нефть у этих трех российских компаний, отметил источник. Все из-за беспокойства ЕС по поводу влияния санкций на цены и поставки нефти.

По словам чиновника, согласно новым санкциям ЕС на эти три российские компании будет наложен "запрет на соглашения", что заблокирует инвестиции и другие переводы финансовых ресурсов компаниям.

По словам источника, многие правительства ЕС попросили об исключениях, которые позволили бы компаниям ЕС оплачивать свои счета крупным российским компаниям и продолжать покупать их нефть.

Эта просьба привела к задержке в утверждении новых санкций, что сначала ожидалось в воскресенье.

По словам источника, после внесения изменений в юридические тексты, чтобы полностью прояснить, что нефть по-прежнему можно покупать у российских компаний, высокопоставленные дипломаты ЕС намерены обсудить и одобрить изменившееся предложение позже в понедельник.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в понедельник в Twitter, что проинформировала президента Зеленского о четвертом пакете санкций ЕС. Она отметила, что война Путина усиливается с каждым днем.