Паралельна реальність: РФ "намалювала" собі прихильників у половині областей України
Понеділок, 14 березня 2022, 17:16
Представники російського міноборони провели брифінг, на якому заявили, нібито жителі 13 областей України хочуть добрих стосунків із країною-агресором.
Джерело: РИА Новости
Деталі: Російське оборонне відомство безпідставно приписало бажання "добропорядних взаємин" із РФ українцям з таких таких областей:
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Запорізька, Дніпропетровська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Черкаська, Київська, Житомирська.
У намальованій росіянами паралельній реальності "15 млн українців зберігають міцні зв'язки з Росією".
Нагадаємо: Український народ із 24 лютого героїчно воює з російськими загарбниками.
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