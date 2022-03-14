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Паралельна реальність: РФ "намалювала" собі прихильників у половині областей України

Світлана КізіловаПонеділок, 14 березня 2022, 18:16

Представники російського міноборони провели брифінг, на якому заявили, нібито жителі 13 областей України хочуть добрих стосунків із країною-агресором.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Російське оборонне відомство безпідставно приписало бажання "добропорядних взаємин" із РФ українцям з таких таких областей:

Запорізька, Дніпропетровська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Черкаська, Київська, Житомирська.

У намальованій росіянами паралельній реальності "15 млн українців зберігають міцні зв'язки з Росією".

Нагадаємо: Український народ із 24 лютого героїчно воює з російськими загарбниками.

Теми: РосіяпропагандавійнаУкраїна
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