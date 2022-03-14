Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Паралельна реальність: РФ "намалювала" собі прихильників у половині областей України

Світлана КізіловаПонеділок, 14 березня 2022, 17:16

Представники російського міноборони провели брифінг, на якому заявили, нібито жителі 13 областей України хочуть добрих стосунків із країною-агресором.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Російське оборонне відомство безпідставно приписало бажання "добропорядних взаємин" із РФ українцям з таких таких областей:

Реклама:

Запорізька, Дніпропетровська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Черкаська, Київська, Житомирська.

У намальованій росіянами паралельній реальності "15 млн українців зберігають міцні зв'язки з Росією".

Нагадаємо: Український народ із 24 лютого героїчно воює з російськими загарбниками.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяпропагандавійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: