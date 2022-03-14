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Параллельная реальность: РФ "нарисовала" себе сторонников в половине областей Украины

Светлана КизиловаПонедельник, 14 марта 2022, 18:16

Представители российского минобороны провели брифинг, на котором заявили, якобы жители 13 областей Украины хотят хороших отношений со страной-агрессором.  

Источник: РИА Новости

Детали: Российское оборонное ведомство безосновательно приписало желание "добропорядочных отношений" с РФ украинцам из таких областей:

Запорожская, Днепропетровская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Черкасская, Киевская, Житомирская.

В нарисованной россиянами параллельной реальности "15 млн украинцев сохраняют крепкие связи с Россией".

Напомним: Украинский народ с 24 февраля воюет с российскими захватчиками.

Темы: РосcияпропагандавойнаУкраина
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