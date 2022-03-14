У пропагандиста Соловйова знайшли ще нерухомість в Італії

У російського пропагандиста Володимира Соловйова виявили ще два дорогі об'єкти нерухомості в Італії. Цю нерухомість пропагандиста за кордоном ще не заарештували.

Джерело: розслідувачі команди Навального

Деталі: У російського пропагандиста Соловйова виявили два об'єкти нерухомості в Італії.

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Зокрема, у Соловйова є нерухомість у дорогій віллі Марія біля озера Комо. Йому належить не вся вілла, а лише його частина.

Також у розпорядженні пропагандиста величезний двоповерховий особняк, куплений його літньою матір'ю у 2021 році. Особняк оцінюють у мільйони євро. У мами росіянина таких коштів не було.

Фонд боротьби з корупцією відправив заяву про нерухомість пропагандиста в комітет фінансової безпеки Італії.

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Вони також попросили відкликати італійські візи та посвідку на проживання у всіх членів сім'ї Соловйова, "оскільки їх проживання в Італії можливе лише за кошти Соловйова, перераховані з Росії, що неможливо через санкції".

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