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У пропагандиста Соловйова знайшли ще нерухомість в Італії

Альона Мазуренко Понеділок, 14 березня 2022, 17:37
У пропагандиста Соловйова знайшли ще нерухомість в Італії
ВОЛОДИМИР СОЛОВЙОВ. ФОТО INFOREACTOR.RU

У російського пропагандиста Володимира Соловйова виявили ще два дорогі об'єкти нерухомості в Італії. Цю нерухомість пропагандиста за кордоном ще не заарештували.

Джерело: розслідувачі команди Навального 

Деталі: У російського пропагандиста Соловйова виявили два об'єкти нерухомості в Італії.

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Зокрема, у Соловйова є нерухомість у дорогій віллі Марія біля озера Комо. Йому належить не вся вілла, а лише його частина.   

Також у розпорядженні пропагандиста величезний двоповерховий особняк, куплений його літньою матір'ю у  2021 році. Особняк оцінюють у мільйони євро. У мами росіянина таких коштів не було.

Фонд боротьби з корупцією відправив заяву про нерухомість пропагандиста в комітет фінансової безпеки Італії.

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Вони також попросили відкликати італійські візи та посвідку на проживання у всіх членів сім'ї Соловйова, "оскільки їх проживання в Італії можливе лише за кошти Соловйова, перераховані з Росії, що неможливо через санкції".

Нагадаємо: 

  • Раніше у Соловйова в Італії заарештували дві вілли. 
  • Також YouTube заблокував обидва канали Соловйова.
  • Російські пропагандисти поряд із військовими та чиновниками потрапили до списку санкцій ЄС. У декого з них є нерухомість у Європі.  

Теми: ІталіяРосіявійна
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