У пропагандиста Соловйова знайшли ще нерухомість в Італії
У російського пропагандиста Володимира Соловйова виявили ще два дорогі об'єкти нерухомості в Італії. Цю нерухомість пропагандиста за кордоном ще не заарештували.
Джерело: розслідувачі команди Навального
Деталі: У російського пропагандиста Соловйова виявили два об'єкти нерухомості в Італії.
Зокрема, у Соловйова є нерухомість у дорогій віллі Марія біля озера Комо. Йому належить не вся вілла, а лише його частина.
Також у розпорядженні пропагандиста величезний двоповерховий особняк, куплений його літньою матір'ю у 2021 році. Особняк оцінюють у мільйони євро. У мами росіянина таких коштів не було.
Фонд боротьби з корупцією відправив заяву про нерухомість пропагандиста в комітет фінансової безпеки Італії.
Вони також попросили відкликати італійські візи та посвідку на проживання у всіх членів сім'ї Соловйова, "оскільки їх проживання в Італії можливе лише за кошти Соловйова, перераховані з Росії, що неможливо через санкції".
Нагадаємо:
- Раніше у Соловйова в Італії заарештували дві вілли.
- Також YouTube заблокував обидва канали Соловйова.
- Російські пропагандисти поряд із військовими та чиновниками потрапили до списку санкцій ЄС. У декого з них є нерухомість у Європі.