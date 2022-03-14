У пропагандиста Соловьева обнаружили еще недвижимость в Италии

У российского пропагандиста Владимира Соловьева обнаружили еще два дорогостоящих объекта недвижимости в Италии. Эту недвижимость пропагандиста за границей еще не арестовали.

Источник: расследователи команды Навального

Детали: У российского пропагандиста Соловьева обнаружили два объекта недвижимости в Италии.

В частности, у Соловьева есть недвижимость в дорогой вилле Мария у озера Комо. Ему принадлежит не вся вилла, а только ее часть.

Также располагает пропагандист огромным двухэтажным особняком, купленным его матерью в 2021 году. Особняк оценивают в миллионы евро. У мамы россиянина таких средств не было.

Фонд по борьбе с коррупцией отправил заявление о недвижимости пропагандиста в комитет финансовой безопасности Италии.

Они также попросили отозвать итальянские визы и вид на жительство у всех членов семьи Соловьева, "поскольку их проживание в Италии возможно только за средства Соловьева, перечисленные из России, что невозможно из-за санкций".

Напомним: