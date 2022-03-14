Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У пропагандиста Соловьева обнаружили еще недвижимость в Италии

Алена МазуренкоПонедельник, 14 марта 2022, 17:37
У пропагандиста Соловьева обнаружили еще недвижимость в Италии
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. ФОТО INFOREACTOR.RU

У российского пропагандиста Владимира Соловьева обнаружили еще два дорогостоящих объекта недвижимости в Италии. Эту недвижимость пропагандиста за границей еще не арестовали.

Источник: расследователи команды Навального

Детали: У российского пропагандиста Соловьева обнаружили два объекта недвижимости в Италии.

Реклама:

В частности, у Соловьева есть недвижимость в дорогой вилле Мария у озера Комо. Ему принадлежит не вся вилла, а только ее часть.

Также располагает пропагандист огромным двухэтажным особняком, купленным его матерью в 2021 году. Особняк оценивают в миллионы евро. У мамы россиянина таких средств не было.

Фонд по борьбе с коррупцией отправил заявление о недвижимости пропагандиста в комитет финансовой безопасности Италии.

ВИДЕО ДНЯ

Они также попросили отозвать итальянские визы и вид на жительство у всех членов семьи Соловьева, "поскольку их проживание в Италии возможно только за средства Соловьева, перечисленные из России, что невозможно из-за санкций".

Напомним:

  • Ранее у Соловьева в Италии арестовали две виллы.
  • Также YouTube заблокировал оба канала Соловьева.
  • Российские пропагандисты вместе с военными и чиновниками попали в список санкций ЕС. У некоторых из них есть недвижимость в Европе.

Темы: ИталияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Италия
Партнер Мелони попал в скандал из-за "совета" девушкам, как не быть изнасилованными
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Италия хочет установить лимит цен на авиабилеты, Ryanair возмущен
Последние новости
06:58
Бои за Марьинку: ISW проанализировал ситуацию
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
Все новости...
Реклама: