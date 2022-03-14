У пропагандиста Соловьева обнаружили еще недвижимость в Италии
У российского пропагандиста Владимира Соловьева обнаружили еще два дорогостоящих объекта недвижимости в Италии. Эту недвижимость пропагандиста за границей еще не арестовали.
Источник: расследователи команды Навального
Детали: У российского пропагандиста Соловьева обнаружили два объекта недвижимости в Италии.
В частности, у Соловьева есть недвижимость в дорогой вилле Мария у озера Комо. Ему принадлежит не вся вилла, а только ее часть.
Также располагает пропагандист огромным двухэтажным особняком, купленным его матерью в 2021 году. Особняк оценивают в миллионы евро. У мамы россиянина таких средств не было.
Фонд по борьбе с коррупцией отправил заявление о недвижимости пропагандиста в комитет финансовой безопасности Италии.
Они также попросили отозвать итальянские визы и вид на жительство у всех членов семьи Соловьева, "поскольку их проживание в Италии возможно только за средства Соловьева, перечисленные из России, что невозможно из-за санкций".
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Напомним:
- Ранее у Соловьева в Италии арестовали две виллы.
- Также YouTube заблокировал оба канала Соловьева.
- Российские пропагандисты вместе с военными и чиновниками попали в список санкций ЕС. У некоторых из них есть недвижимость в Европе.