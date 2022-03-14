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Словаччина видворяє 3 дипломатів РФ, за підозрою у шпигунстві арештовані силовики

"Європейська правда"Понеділок, 14 березня 2022, 18:40

Міністерство закордонних справ Словаччини висилає трьох російських дипломатів, які мають залишити країну протягом 72 годин.

Про це пише Aktuality, повідомляє "Європейська правда".

"Грунтуючись на оцінці словацьких спецслужб, Словацька Республіка сьогодні ухвалила рішення про видворення трьох співробітників посольства Російської Федерації за порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - заявили у словацькому МЗС.

За даними видання Dennik N, висилка російських дипломатів тісно пов'язана із розслідуванням Національної кримінальної агенції (NAKA).

Співробітники відомства затримали полковника Міністерства оборони Словаччини, співробітника Словацької інформаційної служби (аналог СБУ в Україні) та людину, пов'язану із сайтом розвідувального управління.

За даними слідства, співробітник посольства Росії підкупив словацьких службовців. Мінімум один із затриманих вже зізнався у скоєнні злочину.

Словацькі ЗМІ зазначають, що сьогоднішні події не мають аналогів в історії країни.

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Нагадаємо, уряд Словаччини схвалив рішення розмістити в країні понад 2000 військовослужбовців НАТО в рамках ініціативи посилення обороноздатності східного флангу Альянсу.

Теми: СловаччинаРосія
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