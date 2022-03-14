Словакия выдворяет 3 дипломатов РФ, по подозрению в шпионаже арестованы силовики

Министерство иностранных дел Словакии высылает трех российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 72 часов.

Об этом пишет Aktuality, сообщает "Европейская правда".

"Основываясь на оценке словацких спецслужб, Словацкая Республика сегодня приняла решение о выдворении трех сотрудников посольства Российской Федерации в Словацкой Республике за нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях", - заявили в словацком МИДе.

По данным издания Dennik N, высылка российских дипломатов тесно связана с расследованием Национального уголовного агентства (NAKA).

Сотрудники ведомства задержали полковника Министерства обороны Словакии, сотрудника Словацкой информационной службы (аналог СБУ в Украине) и человека, связанного с сайтом разведывательного управления.

По данным следствия, сотрудник посольства России подкупил словацких служащих. Минимум один из задержанных уже признался в совершении преступления.

Словацкие СМИ отмечают, что сегодняшние события, не имеют аналогов в истории страны.