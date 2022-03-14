Білий дім розглядає можливість візиту Байдена в Європу - NBC

Білий дім розглядає можливість поїздки президента США Джо Байдена до Європи найближчими тижнями - візит буде присвячений війні в Україні та покликаний заспокоїти союзників Сполучених Штатів у регіоні.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на трьох посадовців США та двох людей, знайомих з обговоренням, пише "Європейська правда".

За словами одного з джерел, Байден може відвідати Брюссель, де розташовані штаб-квартири НАТО та Європейського Союзу.

Ймовірний візит Байдена до Європи відбудеться після візиту віцепрезидентки Камали Гарріс до Польщі та Румунії минулого тижня.

Троє представників адміністрації заявили, що деякі співробітники, які працювали над візитом Гарріс, залишилися в Європі, щоб допомогти спланувати можливий візит президента до регіону.

Джерела не назвали точних термінів можливої ​​подорожі Байдена до Європи, якщо вона буде погоджена у Білому домі.