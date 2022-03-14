Білий дім розглядає можливість візиту Байдена в Європу - NBC

Білий дім розглядає можливість поїздки президента США Джо Байдена до Європи найближчими тижнями - візит буде присвячений війні в Україні та покликаний заспокоїти союзників Сполучених Штатів у регіоні.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на трьох посадовців США та двох людей, знайомих з обговоренням, пише "Європейська правда".

За словами одного з джерел, Байден може відвідати Брюссель, де розташовані штаб-квартири НАТО та Європейського Союзу.

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Ймовірний візит Байдена до Європи відбудеться після візиту віцепрезидентки Камали Гарріс до Польщі та Румунії минулого тижня.

Троє представників адміністрації заявили, що деякі співробітники, які працювали над візитом Гарріс, залишилися в Європі, щоб допомогти спланувати можливий візит президента до регіону.

Джерела не назвали точних термінів можливої ​​подорожі Байдена до Європи, якщо вона буде погоджена у Білому домі.