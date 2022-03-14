Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом рассматривает возможность визита Байдена в Европу - NBC

Понедельник, 14 марта 2022, 18:21

Белый дом рассматривает возможность поездки президента США Джо Байдена в Европу в ближайшие недели - визит будет посвящен войне в Украине и призван успокоить союзников Соединенных Штатов в регионе.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех должностных лиц США и двух человек, знакомых с обсуждением, пишет "Европейская правда".

По словам одного из источников, Байден может посетить Брюссель, где находятся штаб-квартиры НАТО и Европейского Союза.

Реклама:

Вероятный визит Байдена в Европу состоится после визита вице-президента Камалы Харрис в Польшу и Румынию на прошлой неделе.

Три представителя администрации заявили, что некоторые сотрудники, работавшие над визитом Харрис, остались в Европе, чтобы помочь спланировать возможный визит президента в регион.

Источники не назвали точные сроки возможного путешествия Байдена в Европу, если оно будет согласовано в Белом доме.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БайденСШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
06:58
Бои за Марьинку: ISW проанализировал ситуацию
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
Все новости...
Реклама: