Белый дом рассматривает возможность визита Байдена в Европу - NBC

Белый дом рассматривает возможность поездки президента США Джо Байдена в Европу в ближайшие недели - визит будет посвящен войне в Украине и призван успокоить союзников Соединенных Штатов в регионе.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех должностных лиц США и двух человек, знакомых с обсуждением, пишет "Европейская правда".

По словам одного из источников, Байден может посетить Брюссель, где находятся штаб-квартиры НАТО и Европейского Союза.

Вероятный визит Байдена в Европу состоится после визита вице-президента Камалы Харрис в Польшу и Румынию на прошлой неделе.

Три представителя администрации заявили, что некоторые сотрудники, работавшие над визитом Харрис, остались в Европе, чтобы помочь спланировать возможный визит президента в регион.

Источники не назвали точные сроки возможного путешествия Байдена в Европу, если оно будет согласовано в Белом доме.