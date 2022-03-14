Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом рассматривает возможность визита Байдена в Европу - NBC

Понедельник, 14 марта 2022, 19:21

Белый дом рассматривает возможность поездки президента США Джо Байдена в Европу в ближайшие недели - визит будет посвящен войне в Украине и призван успокоить союзников Соединенных Штатов в регионе.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех должностных лиц США и двух человек, знакомых с обсуждением, пишет "Европейская правда".

По словам одного из источников, Байден может посетить Брюссель, где находятся штаб-квартиры НАТО и Европейского Союза.

Вероятный визит Байдена в Европу состоится после визита вице-президента Камалы Харрис в Польшу и Румынию на прошлой неделе.

Три представителя администрации заявили, что некоторые сотрудники, работавшие над визитом Харрис, остались в Европе, чтобы помочь спланировать возможный визит президента в регион.

Источники не назвали точные сроки возможного путешествия Байдена в Европу, если оно будет согласовано в Белом доме.

Темы: БайденСШАвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Передний край обороны завален трупами российских солдат" – Зеленский

Зеленский: СНБО останавливает деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и других

США "прощупывают", не отдаст ли Турция Украине системы ПВО С-400

ФОТОСпутники сумели зафиксировать, как выглядит театр в Мариуполе после бомбардировок

СМИ: Беларусские военные и техника стали отмечаться красным

Турция говорит, что Путин пока не собирается разговаривать с Зеленским

Все новости...
Байден
После разговора с Байденом Макрон позвонил Зеленскому
У Байдена снова отвергли призыв закрыть небо над Украиной
У Байдена объяснили удар РФ под Львовом разочарованием Путина ходом военных действий
Последние новости
05:15
Джонсон предостерег от нормализации отношений с Путиным: Это будет такая же ошибка, как в 2014
04:45
Япония требует от Индии четкой реакции на развязанную Россией войну в Украине
04:20
Венгерские журналисты требуют запретить в ЕС пропагандистский канал RTR Planeta
03:45
Австралия запретила продавать России глинозем и алюминиевую руду
03:12
"Восхищаюсь им": Джонсон предлагал Зеленскому эвакуироваться в Британию, но он отказался
02:42
"Передний край обороны завален трупами российских солдат" – Зеленский
02:39
Зеленский: СНБО останавливает деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и других
02:30
Зеленский: Чернобаевка войдет в историю войн
02:29
Мы вас найдем и накажем – глава Сумщины корректировщикам вражеского огня
02:15
На Запорожье россияне остановили автобусы для эвакуации жителей Мариуполя
Все новости...