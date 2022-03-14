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Україна вимагає негайно виключити Росію з Ради Європи

Понеділок, 14 березня 2022, 18:35

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна вимагає негайно виключити Росію з Ради Європи через війну, яку РФ розв’язала на території нашої держави.

Про це Шмигаль сказав на позачерговому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи у понеділок, яке було скликано у зв’язку з війною РФ, повідомляє "Європейська правда".

"Всі ми знаємо, що покарання за геноцид та тероризм уникнути не можливо. І ми повинні бути жорсткішими у нашій відповіді. Ми вимагаємо ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи. 

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Тим, хто безумовно підтримує неспровоковану та нічим невиправдану агресію, немає місця в єдиній європейській родині, де людське життя є найвищою цінністю", - сказав прем’єр-міністр України, звертаючись до делегатів ПАРЄ.

Він додав, що необхідно зупинити агресію Росії, доки не сталось ядерної катастрофи та вся Європа не опинилась у вогні. Він закликав закрити небо над Україною заради європейської безпеки.

Нагадаємо, 10 березня МЗС РФ поширило заяву, у якій заявило, що Росія більше не збирається бути членом Ради Європи. 

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У відомстві звинуватили країни ЄС і НАТО в тому, що вони буцімто зловживають своєю більшістю і "продовжують лінію на руйнування Ради Європи і загального гуманітарно-правового простору у Європі".

Через війну РФ проти України Рада Європи зупинила членство РФ у двох органах - у Комітеті міністрів Ради Європи та у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Члени Бюро Венеційської комісії, дорадчого органу Ради Європи з питань конституційного права, також ініціювали припинення права Росії на представництво у комісії.

Теми: Шмигаль Росія
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