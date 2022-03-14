Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина требует немедленно исключить Россию из Совета Европы из-за войны, которую РФ развязала на территории нашего государства.

Об этом Шмигаль сказал на внеочередном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в понедельник, созванном в связи с войной РФ, сообщает "Европейская правда".

"Все мы знаем, что наказание за геноцид и терроризм избежать невозможно. И мы должны быть более жесткими в нашем ответе. Мы требуем принять решение о немедленном исключении России из Совета Европы".

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Тем, кто, безусловно, поддерживает неспровоцированную и ничем неоправданную агрессию, нет места в единой европейской семье, где человеческая жизнь является самой высокой ценностью", - сказал премьер-министр Украины, обращаясь к делегатам ПАСЕ.

Он добавил, что необходимо остановить агрессию России, пока не произошло ядерной катастрофы, и вся Европа не оказалась в огне. Он призвал закрыть небо над Украиной ради европейской безопасности.

Напомним, 10 марта МИД РФ распространил заявление, в котором заявил, что Россия больше не собирается быть членом Совета Европы.

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В ведомстве обвинили страны ЕС и НАТО в том, что они якобы злоупотребляют своим большинством и "продолжают линию разрушения Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе".

В результате агрессии РФ против Украины Совет Европы приостановил членство РФ в двух органах - в Комитете министров Совета Европы и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Члены Бюро Венецианской комиссии, совещательного органа Совета Европы по вопросам конституционного права, также инициировали прекращение права России на представительство в комиссии.