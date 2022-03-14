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Парламент Естонії закликав держави ООН закрити небо над Україною

Понеділок, 14 березня 2022, 19:57

Парламент Естонії у понеділок, 14 березня, ухвалив звернення до парламентів держав-членів ЄС та НАТО, а також інших держав у зв'язку з агресією Росії щодо України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Парламент Естонії, серед іншого, звернувся до держав-членів ООН, щоб вони негайно вжили заходів щодо встановлення забороненої для польотів зони, щоб уникнути масових жертв серед цивільного населення України.

Парламент закликав законодавчі органи всіх країн прийняти заяви, які закликають відповідні уряди підтримати запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації та Білорусі.

Естонські парламентарі закликали негайно запровадити всеосяжне торгове ембарго щодо Російської Федерації та Білорусі, яке обмежило б потенціал держав-агресорів у веденні війни.

Парламент Естонії закликав держави світу закрити свій повітряний простір та порти для літаків та кораблів Російської Федерації.

Крім того, парламент закликав держави-члени ЄС підтримати офіційну заяву України про набуття статусу держави-кандидата Європейського Союзу та закликав надати Україні дорожню карту для досягнення членства в НАТО.

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Теми: УкраїнаЕстоніявійнаООН
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