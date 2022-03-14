Парламент Эстонии призвал государства ООН закрыть небо над Украиной

Парламент Эстонии в понедельник, 14 марта, принял обращение к парламентам государствам-членам ЕС и НАТО, а также другим государствам в связи с агрессией России в отношении Украины.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает ERR.

Парламент Эстонии, среди прочего, обратился к государствам-членам ООН, чтобы они немедленно приняли меры по установлению запретной для полетов зоны во избежание массовых жертв среди гражданского населения Украины.

Парламент призвал законодательные органы всех стран принять заявления, призывающие соответствующие правительства поддержать введение дополнительных санкций против Российской Федерации и Беларуси.

Эстонские парламентарии призвали немедленно ввести всеобъемлющее торговое эмбарго по отношению к Российской Федерации и Белоруссии, которое ограничило бы потенциал государств-агрессоров в ведении войны.

Парламент Эстонии призвал государства мира закрыть свое воздушное пространство и порты для самолетов и кораблей Российской Федерации.

Кроме того, парламент призвал государства-члены ЕС поддержать официальное заявление Украины о получении статуса государства-кандидата Европейского Союза и призвал предоставить Украине дорожную карту для достижения членства в НАТО.

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