Парламент Эстонии призвал государства ООН закрыть небо над Украиной

Парламент Эстонии в понедельник, 14 марта, принял обращение к парламентам государствам-членам ЕС и НАТО, а также другим государствам в связи с агрессией России в отношении Украины.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает ERR.

Парламент Эстонии, среди прочего, обратился к государствам-членам ООН, чтобы они немедленно приняли меры по установлению запретной для полетов зоны во избежание массовых жертв среди гражданского населения Украины.

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Парламент призвал законодательные органы всех стран принять заявления, призывающие соответствующие правительства поддержать введение дополнительных санкций против Российской Федерации и Беларуси.

Эстонские парламентарии призвали немедленно ввести всеобъемлющее торговое эмбарго по отношению к Российской Федерации и Белоруссии, которое ограничило бы потенциал государств-агрессоров в ведении войны.

Парламент Эстонии призвал государства мира закрыть свое воздушное пространство и порты для самолетов и кораблей Российской Федерации.

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Кроме того, парламент призвал государства-члены ЕС поддержать официальное заявление Украины о получении статуса государства-кандидата Европейского Союза и призвал предоставить Украине дорожную карту для достижения членства в НАТО.

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