ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти РФ: вдарять по фізичних особах і економіці

Постійні представники ЄС (COREPER) у понеділок затвердили четвертий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні.

Про це повідомило французьке головування у Раді Євросоюзу у своєму офіційному Twitter-акаунті в понеділок, пише "Європейська правда".

Відзначається, що новий пакет спрямований на фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також на декілька секторів російської економіки.

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Санкції набудуть чинності, щойно вони будуть невдовзі опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Крім того, посли ЄС також схвалили заяву до СОТ щодо агресії Росії проти України, у якій йдеться про скасування переваг, якими РФ користується як член організації, та про припинення розгляду заявки Білорусі на вступ до СОТ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що четвертий пакет санкцій передбачає нові обмеження проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть". Утім, ЄС наразі продовжать купувати у них нафту.

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Крім того, за даними ЗМІ, в ЄС погодилися додати власника футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича до списку російських мільярдерів, які підпадають під санкції після вторгнення Росії в Україну.

У рамках четвертого пакета санкцій ЄС заборонить експорт до Росії предметів розкоші, зокрема, дорогих автомобілів.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що також буде введена заборона на ввезення російської сталі та виробів із заліза.