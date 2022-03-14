ЕС утвердил четвертый пакет санкций против РФ: ударят по физическим лицам и экономике

Постоянные представители ЕС (COREPER) в понедельник утвердили четвертый пакет санкций против России из-за войны в Украине.

Об этом сообщило французское председательство в Совете Евросоюза в своем официальном Twitter-аккаунте в понедельник, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что новый пакет направлен на физические и юридические лица, причастные к агрессии против Украины, а также на несколько секторов российской экономики.

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Санкции вступят в силу, как только они будут вскоре опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза.

Кроме того, послы ЕС также одобрили заявление в ВТО по агрессии России против Украины, в котором говорится об отмене преимуществ, которыми РФ пользуется как член организации, и о прекращении рассмотрения заявки Беларуси на вступление в ВТО.

Ранее СМИ сообщали, что четвертый пакет санкций предусматривает новые ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". Впрочем, ЕС пока продолжат покупать у них нефть.

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Кроме того, по данным СМИ, в ЕС согласились добавить владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича в список российских миллиардеров, подпадающих под санкции после вторжения России в Украину.

В рамках четвертого пакета санкций ЕС запретит экспорт в Россию предметов роскоши, в частности дорогих автомобилей.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ранее заявила, что также будет введен запрет на ввоз российской стали и железных изделий.