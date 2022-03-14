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Гумконвой не доїхав до Маріуполя: окупанти не пускають автобуси для евакуації

Мазуренко Альона Понеділок, 14 березня 2022, 20:48
НАСЛІДКИ ВОРОЖОГО ОБСТРІЛУ МАРІУПОЛЯ. ФОТО З TELEGRAM "АЗОВА"

Гуманітарний вантаж із продуктами, водою, одягом, а також автобуси, якими люди могли би виїхати з Маріуполя, так і не змогли дістатися до міста.

Джерело: заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в ефірі українського телебачення 

Пряма мова: "Зараз гуманітарний конвой стоїть за 60 кілометрів від Маріуполя...

Гуманітарна колона, в якій багато фур із продуктами, водою, одягом, а також автобуси, якими люди могли би виїхати з Маріуполя, на жаль, не пропускається росіянами. Вони стоять там уже третій день".

Деталі: За його словами, із росіянами вдалося домовитися, аби виїхали з Маріуполя цивільними автомобілями.

Проте декілька годин тому лише невелика частина автівок змогла виїхати – зараз їх приймають у Запорізькій області.

Тимошенко додав, що українська влада цілодобово працює над гуманітарним питанням у Маріуполі.

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Теми: МаріупольевакуаціяРосіявійна
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