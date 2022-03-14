Гумконвой не доехал до Мариуполя: оккупанты не пускают автобусы для эвакуации

Гуманитарный груз с продуктами, водой, одеждой, а также автобусы, которыми люди могли бы выехать из Мариуполя, так и не смогли добраться до города.

Источник: заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Сейчас гуманитарный конвой стоит в 60 километрах от Мариуполя...

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Гуманитарная колонна, в которой много фур с продуктами, водой, одеждой, а также автобусы, по которым люди могли бы выехать из Мариуполя, к сожалению, не пропускаются россиянами. Они стоят там уже третий день".

Детали: По его словам, с россиянами удалось договориться, чтобы выехали из Мариуполя гражданскими автомобилями.

Однако несколько часов назад лишь небольшая часть автомобилей смогла уехать – сейчас их принимают в Запорожской области.

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Тимошенко добавил, что украинские власти круглосуточно работают над гуманитарным вопросом в Мариуполе.