Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знищили командний пункт росіян на Чернігівщині

Понеділок, 14 березня 2022, 20:02
ЗСУ знищили командний пункт росіян на Чернігівщині
фото командування "Північ"

На Чернігівщині ЗСУ знищили командний пункт російських загарбників разом із великою кількістю живої сили й техніки ворога.

Джерело: оперативне командування "Північ"

 
фото командування "Північ"

Дослівно: "Військові частини оперативного командування "Північ", обороняючи Сіверщину, впевнено продовжують вичищати з української землі рашистську нечисть.

Реклама:

За поточну добу в результаті нанесення влучного вогневого ураження наші війська знищили командний пункт противника та значну кількість його живої сили і військової техніки".

 
 

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Останні новини
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: