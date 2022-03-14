ЗСУ знищили командний пункт росіян на Чернігівщині

На Чернігівщині ЗСУ знищили командний пункт російських загарбників разом із великою кількістю живої сили й техніки ворога.

Джерело: оперативне командування "Північ"

фото командування "Північ"

Дослівно: "Військові частини оперативного командування "Північ", обороняючи Сіверщину, впевнено продовжують вичищати з української землі рашистську нечисть.

Реклама:

За поточну добу в результаті нанесення влучного вогневого ураження наші війська знищили командний пункт противника та значну кількість його живої сили і військової техніки".