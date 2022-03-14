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ЗСУ знищили командний пункт росіян на Чернігівщині

Понеділок, 14 березня 2022, 21:02
фото командування "Північ"

На Чернігівщині ЗСУ знищили командний пункт російських загарбників разом із великою кількістю живої сили й техніки ворога.

Джерело: оперативне командування "Північ"

 
фото командування "Північ"

Дослівно: "Військові частини оперативного командування "Північ", обороняючи Сіверщину, впевнено продовжують вичищати з української землі рашистську нечисть.

За поточну добу в результаті нанесення влучного вогневого ураження наші війська знищили командний пункт противника та значну кількість його живої сили і військової техніки".

 
 

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