ВСУ уничтожили командный пункт русских в Черниговской области

В Черниговской области ВСУ уничтожили командный пункт российских захватчиков вместе с большим количеством живой силы и техники врага.

Источник: оперативное командование "Север"

Дословно: "Военные части оперативного командования "Север", обороняя Сиверщину, уверенно продолжают вычищать с украинской земли рашистскую нечисть.

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За текущие сутки в результате нанесения точного огневого поражения наши войска уничтожили командный пункт противника и значительное количество его живой силы и военной техники".