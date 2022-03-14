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ВСУ уничтожили командный пункт русских в Черниговской области

Понедельник, 14 марта 2022, 21:02
фото командования "Север"

В Черниговской области ВСУ уничтожили командный пункт российских захватчиков вместе с большим количеством живой силы и техники врага.

Источник: оперативное командование "Север"

 

Дословно: "Военные части оперативного командования "Север", обороняя Сиверщину, уверенно продолжают вычищать с украинской земли рашистскую нечисть.

За текущие сутки в результате нанесения точного огневого поражения наши войска уничтожили командный пункт противника и значительное количество его живой силы и военной техники".

 
 

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