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Суд ООН в Гаазі призначив дату оголошення рішення у справі проти РФ про геноцид

Понеділок, 14 березня 2022, 23:30

Міжнародний суд ООН в Гаазі оголосить своє рішення щодо вимоги України запровадити тимчасові заходи у справі проти Росії щодо неіснуючого "геноциду" російськомовних 16 березня.

Про це повідомила пресслужба суду у понеділок, пише "Європейська правда".

Суд винесе ухвалу в середу о 16:00 за місцевим часом. Через пандемію COVID-19 лише члени cуду та представники держав-сторін справи будуть присутні у Великій залі правосуддя.

Україна просила суд наказати РФ негайно призупинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії, заявленою метою яких є "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.

Також Україна просила наказати, щоб Російська Федерація негайно забезпечила, щоби будь-які військові або нерегулярні збройні формування, якими вона керує або підтримує, а також будь-які організації та особи не сприяли військовим операціям, метою яких декларується "запобігання" чи "покарання" за нібито вчинення Україною геноциду. 

У цій справі Росія відмовилася захищатися у суді в Гаазі. Водночас відмова РФ від захисту не зупиняє слухання. 

"Європейська правда" детально розповідала про позов України та про те, як заяви Кремля дали підстави позиватися проти РФ. Деталі у статті В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.

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Теми: Гаазький трибуналРосіявійна
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